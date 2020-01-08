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Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama08 Ocak 2020 Çarşamba 06:43 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 06:43
Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getirip Kahramanmaraş'ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde torbacılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Detaylı çalışmanın ardından iz sürülerek 27 ayrı uyuşturucu alışverişi tespit edildi.
Uyuşturucu alışverişine suçüstü yapan ekipler, 38'i kullanıcı 7'si satıcı 45 şüpheliye işlem yaptı.
Satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber
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