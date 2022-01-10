Geçen yıl 14 ve 22 Temmuz'da yaşanan sel felaketi sonrası İyidere'deki 11 derede ıslah çalışmasına gidildi.

Fethiye Mahallesi Menderes Caddesi'nde dere üzerinde inşa edilen, selde hasar gören ve risk taşıyan 7 bina, hak sahipleri ile anlaşılarak boşaltıldı.

11 daire ve 9 dükkanın bulunduğu alanda başlayan yıkım çalışmalarının 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

"Güvenli bir ortam oluşturulacak"

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, hızlı bir şekilde dere ıslah çalışmasına başladıklarını söyledi:

"Dere üstünde ve dere yakınlarında olan binaların tehlike arz ettiğini, insanların can ve mal güvenliklerini tehdit ettiğini görerek, ilçemizde bu binaların yıkımına başladık. 9 dükkan ve 11 dairenin yıkımı yapılacak. Yıkımın tamamlanmasının ardından da dere ıslah çalışması gerçekleştirilerek güvenli bir ortam oluşturulacak."

"Bugünün doğrusu yarının yanlışı olarak karşımıza çıkabilir"

Yeni imar planıyla olası afetlerdeki kayıplarının önüne geçeceklerini belirten Mete, “Bundan sonra çıkabilecek yeni imar planlarında vatandaşların taleplerini bu dere ıslahları yapıldıktan sonra değerlendirmemiz lazım. Yani bugünün doğrusu yarının yanlışı olarak karşımıza çıkabilir. Bu dere ıslahları bittikten sonra yeni imar planları ile birlikte, oluşabilecek afetlerde vatandaşımızın can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız” dedi.