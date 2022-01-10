Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta İETT otobüsü ağaca çarptı
İstanbul Beşiktaş'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halindeki yolcusu bulunmayan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Ağaçlardan biri gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların yardımıyla şoför, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle caddede çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kaza yapan otobüs yoldan kaldırıldı.
Belediye ekipleri, yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken kazada zarar gören ikinci bir ağacın kesim çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İETT Otobüs Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:20
- 11:18
- 11:12
- 11:24
- 11:24
Sıradaki Haber
Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz