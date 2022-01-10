Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kilo 200 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında şüpheli H.G'nin ikametgahında arama yaptı.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 14 kavanoz ve plastik bidonda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, H.G. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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