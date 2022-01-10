Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.

Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.