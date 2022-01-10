Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da sağanak yerini kara bırakacak
[Fotoğraf: AA]
Trakya'da bugün ve yarın etkili olacak sağanak, çarşamba günü yerini kar yağışına bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.
Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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