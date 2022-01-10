Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Van'da, geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında FETÖ ve PKK mensubu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 3-9 Ocak'ta operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, FETÖ/PDY üyesi 9, terör örgütü PKK/KCK mensubu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terörle Mücadele Van
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