İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir'deki iş yeri ile kargo şubesine bırakılan kolide kaçak ürünler tespit etti.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 26 cep telefonu ve 1824 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

8 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ayrıca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında durdurulan minibüs ile otobüste, yolculara ait valiz ve çantalarda gümrük kaçağı 8 bin 940 paket sigara ile 212 kilogram nargile tütünü bulundu.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.