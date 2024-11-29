Rize'de öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı

İlçenin Ulucami Mahallesi'nde A.C.S. idaresindeki öğrenci servisiyle S.Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Bariyere çarpan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis memuru olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü S.Ç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
S.Ç. ve yaralanan 9 öğrenci, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki A.C.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.