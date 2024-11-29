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Türkiye
AA 29.11.2024 14:10

Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı 155 bine ulaştı

Kahramanmaraş'ta yarın düzenlenecek törenle teslim edileceklerle birlikte, deprem bölgesinde hak sahiplerine verilen konut sayısı 155 bine yükselecek.

Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı 155 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminde, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi"nin hızla devam ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirileceği belirtildi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Kahramanmaraş Murat Kurum
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