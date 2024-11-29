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Türkiye
AA 29.11.2024 16:25

Güngören'de yıkım esnasında bina çöktü: 1 işçi göçük altında

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında, kısmen çökme sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı. Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de yıkım esnasında bina çöktü: 1 işçi göçük altında

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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