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Türkiye
AA 29.11.2024 14:55

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen 12 kişiden 4’ü hayatını kaybederken, sahte içki ticareti yaptığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 12 kişinin hastaneye müracaat ettiğini tespit etti.

Hastaneye başvuran 12 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini belirleyen polis, yaptığı çalışma sonucu Şişli, Beyoğlu ve Fatih’teki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ile metil alkol, 165 şişe kaçak içkiyle birlikte yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İstanbul Sahte İçki
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