Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Ancak Ramazan ayının başlamasıyla hava sıcaklıklarında da artış yaşanacak.

Sıcaklıklar artıyor

Hava Tahmin Uzmanı Hasan Gürbüz, sıcaklıkların, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine yükseleceğini söyledi.

Hafta başında Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı yağışlı olacak. Ancak yarın yani Ramazan'ın ilk günü yağışlar batı bölgelerden çekilecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise yağışlar devam edecek.

Batı yağışlı hava dalgasına girecek

Çarşamba günü hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselse de batı kesimler yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

Hava Tahmin Uzmanı Hasan Gürbüz, "Yağışlar çarşamba ve perşembe sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Cuma günü ise Doğu Karadeniz'de devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesini bekliyoruz" dedi.

3 büyük kentte Ramazan'ın ilk günü yağış yok

Bugün ve yarın İstanbul'da hava sıcağı 13 ile 15 derece arasında olacak. Hava kapalı olsa da yağış beklenmiyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da hafta başında kar yağışı görülecek. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselecek. Çarşamba ve perşembe günleri başkent yağışlı olsa da hava sıcaklığı yükselmeye devam edecek.

İzmir'de Ramazan arifesi ve ilk günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 19 ila 23 derece arasında değişecek. İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri ise sağanak bekleniyor.