Tüm Müslümanlar 11 ayın sultanı ramazanı karşılayacak olmanın heyecanı içerisinde.

TRT bu ramazanda da izleyicilerine yine dopdolu bir içerik sunacak.

''Sahur Bereketi'' programı, sahur sofralarının konuğu olacak. Programda, ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklar yer alacak. Kur'an-ı Kerim tilavetinin olacağı Sahur Bereketi'nde her gün bir sahabenin hayatı işlenecek.

Hummalı hazırlık sona erdi

Programın setindeki son hazırlıkların tamamlanmasıyla hummalı çalışma sona erdi.

Programın son provasını TRT Haber ekibi, setinde takip etti. Programın seti, hat ve tezhip sanatının nadide eserleri ile adeta Türk İslam sanatlarının yansıtıldığı bir sergiyi andırıyor.

"Sahur Bereketi" ramazan ayı boyunca TRT 1'de

Sunucu Ali Bektaş programla ilgili şunları söyledi:

"Bu sene ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranında izleyenlerimizle birlikte olacağız. Din, inanç, kültür dünyamızı, örfümüzü, geleneğimizi izleyicilerimizle paylaşmaya çalışacağız. TRT kurumu milletimizin sesi olmuş, vicdanı olmuş bir kurum. Bu bakımdan ben "Sahur Bereketi" programının hem sahur sofralarını bereketlendireceğini hem de ramazana has etkinliklerle insanımızı ramazan-ı şerifi doya doya hissedeceğini düşünüyorum.''

"Sahur Bereketi" her gün saat 03.00'te

Ali Bektaş'ın sunuculuğunu üstlendiği "Sahur Bereketi", ramazan boyunca her gün saat 03.00'te TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.