Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 02:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da kamyonetle çarpışan taksi takla attı. Taksi şoförü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.
Dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde, Mehmet Alp yönetimindeki taksi, Düden Caddesi’nde seyir halindeyken, Şehit Musa Özcan Caddesi üzerinden gelen Zafer Olur yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın ektisiyle kaldırıma vuran taksi ardından takla atarak ters devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün burnu bile kanamadı
Takla atan taksi sürücüsü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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