Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakalar arttı; mezra karantinaya alındı, eğitime ara verildi
Siirt'in Baykan ilçesinde bir mezra, 9 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Mezrada, karantina süresince yüz yüze eğitim de yapılmayacak.
İlçeye bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrasında 9 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve yüksek riskli temaslı kişiler tespit edildi.
Vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla mezrada 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Mezrada, karantina süresince yüz yüze eğitime de ara verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Yüz Yüze Eğitim
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