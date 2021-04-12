Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da depoda çıkan yangın ağıla da sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde depoda çıkan yangın ağıla sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında maddi hasar oluştu.
Gürköy Mahallesi Değirmen Önü mevkisinde Bayram Uysal'ın deposunda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler deponun yanında bulunan ağıla da sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Alevleri fark eden Uysal, ağıldaki 10 keçiyi dışarı çıkardı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliğince söndürülen yangında, depoda ve ağılda hasar oluştu.
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