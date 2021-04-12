Gürköy Mahallesi Değirmen Önü mevkisinde Bayram Uysal'ın deposunda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun yanında bulunan ağıla da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Alevleri fark eden Uysal, ağıldaki 10 keçiyi dışarı çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliğince söndürülen yangında, depoda ve ağılda hasar oluştu.