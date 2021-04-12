Antalya-Korkuteli kara yolu Söğütcük mevkisinde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.