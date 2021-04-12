Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya-Korkuteli kara yolu Söğütcük mevkisinde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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