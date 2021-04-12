30 milyon bağış toplanması hedeflendi, vatandaşların yoğun ilgisiyle 51 milyon lira aşıldı.

Türk Kızılay tarafından Ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak "Teşekkür ve Dayanışma Programı" düzenlendi.

Bağışlar, hedeflenenin yüzde 171 üzerinde

Programda hayırseverler toplam 51 milyon 185 bin 706 lira bağışta bulundu.

Bağış tutarı, hedeflenenin yüzde 171 üzerinde gerçekleşti.

İsmini vermek istemeyen bir hayırsever, 15 milyon liralık bağışta bulunarak gecenin en yüksek bağışını yaptı.

"Ramazan'da kan bağışları devam edecek"

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen yıl 2,5 milyon insanın, 6,5 milyon kez yardımlarını Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını dile getirdi.

Kızılay'ın 10,5 milyon kan bağışçısı bulunduğunu, her sene 3 milyon kanın Kızılay'a bağışlandığını anlatan Kınık, Türk Kızılay'ın 800 bin kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle kan bankacılığının biraz azaldığını ancak Kızılay olarak çağrı yaptıklarında karşılayamama durumunun yaşanmadığını aktaran Kınık, Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı birimlerinin yer aldığını, ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine göre yapılacak düzenlemeyle kan bağışlarının devam edeceğini söyledi.

"2,5 milyon öğün iftar yemeği ulaştıracağız"

Ramazan ayında aşevlerine yapılacak desteklerin de çok önemli olduğunu dile getiren Kınık şöyle konuştu:

"Seyyar aşevlerimize ramazan boyunca yapılacak destekler çok önemli. Çünkü aşevlerinden destek verdiğimiz insanlar ağırlıklı olarak evinde yemek pişiremeyen, kendi ihtiyacını gideremeyen insanlar. Aşevlerimiz aracılığıyla o insanlara 2,5 milyon öğün iftar yemeği ulaştıracağız. 44 seyyar aşevimiz, özellikle büyük şehirlerimizdeki hastanelerin acillerinde hizmet verecek ramazan boyunca iftarlarda. 'kızılay.org.tr' üzerinden yapacağınız bağışlarla aşevlerimizdeki ocaklarımızın kaynamasını sağlayabilirsiniz."

"Kızılay'ımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Kızılay'ın "Dayanışma ve Destek Gecesine" video mesaj gönderdi.

"Her birimizin fert olarak yaptığı iyilikler dünya nazarında küçük birer izler olsa da bir araya gelindiğinde devasa güzelliklerin şahitleri oluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyiliğin simgesi Kızılay'ımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız."

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda toplanan bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.