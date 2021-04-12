Kırıkkale’de koronavirüs kurallarını ihlal ederek apartman dairesinde toplanan 20 kişi, kumar oynarken tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın yaptı.

Burada toplanan 20 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 250’şer liradan toplamda 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ev sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.