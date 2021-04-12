Bursa’da oturan B.D. yönetimindeki otomobille Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü Dereli kaplıcaları mevkiinde drift yaparken, araç takta attı.

Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçta, uyuşturucu maddesi ile aralarında klima ve televizyonunda yer aldığı elektronik eşyalar bulundu.

Araç sürücüsü B.D. ve yanındaki arkadaşı M.Ş. gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Jandarma ekipleri de hırsızlığı aydınlattı

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 şüpheli hakkında ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatırken, bulunan eşyalar nedeniyle Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurdu.

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kaza sonucu bulunan klima, televizyon ve diğer elektronik eşyalarla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmaların ardından elektronik eşyaların Dereli köyündeki apart dairelerden çalındığını tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

21 bin lira ceza kesildi

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışması sonucu 2 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sürücü belgesiz araç kullanma ve drift yapmak suçlarından toplam 21 bin bin lira idari para cezası kesildi.