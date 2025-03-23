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Türkiye
AA 23.03.2025 04:22

Provokatörlerden polise asitli ve baltalı saldırı

İstanbul ve Ankara'da bazı provokatörler polise saldırdı. İstanbul Saraçhane'de izinsiz gösteri düzenleyen grup polise asitle saldırdı. Ankara'da ise yüzleri maskeli kişilerin balta ve tornavidalı saldırısında bir polis yaralandı.

Provokatörlerden polise asitli ve baltalı saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına karşı çıkan provokatif grup Saraçhane'de toplandı.

İzinsiz gösteriyi engellemek isteyen polis ekipleri provokatif grubu engellemeye çalıştı. Eylemciler, bunun üzerine polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişesi gibi materyaller attılar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde bir polis memuruna asit atıldığını duyurdu. Yerlikaya, "Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler" dedi.

Provokatörlerden polise asitli ve baltalı saldırı

Yerlikaya, "Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" açıklamasını yaptı.

Balta ve tornavidalı saldırı

Ankara'da ise İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen marjinal bir grup, Kızılay'da toplandı.

Polis barikatını aşmaya çalışan provokatörlerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Provokatörlerden polise asitli ve baltalı saldırı

Dağılmayan provokatörler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü.

Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

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