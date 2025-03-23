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Türkiye
AA 23.03.2025 02:38

Ankara'da provokatörlerin saldırısında bir polis yaralandı

Ankara'da izinsiz gösteri düzenleyen provokatörler polise saldırdı. Provokatörlerin attığı taş bir polisin kafasına isabet etti ve yaralandı. Yüzlerini maskeyle gizleyen eylemciler, çevredeki eşyaları toplayarak ateşe verdi.

Ankara'da provokatörlerin saldırısında bir polis yaralandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen marjinal bir grup, Kızılay'da toplandı.

Polis barikatını aşmaya çalışan provokatörlerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Ankara'da provokatörlerin saldırısında bir polis yaralandı

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan provokatörler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü.

Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

Yüzlerini maskeyle gizleyenler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı. Provokatörlerden bazıları çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi. Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.

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