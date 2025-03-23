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Türkiye
AA 23.03.2025 01:59

İstanbul'daki izinsiz gösteride provokatörler İBB binasına girdi

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında bazı provokatörler polis ekiplerine havai fişek ve taşla saldırdı. Bazı provokatörlerin İBB binasına girdiği görüldü.

İstanbul'daki izinsiz gösteride provokatörler İBB binasına girdi
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek için bir grup Saraçhane'de toplandı.

Buradaki gruptan bazı provokatörler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı.

İstanbul'daki izinsiz gösteride provokatörler İBB binasına girdi

Polis ekipleri, provokatörlerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermeyerek, uzaklaşmaları uyarısında bulundu. Bunun üzerine polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişesi gibi materyaller attılar.

Bazı provokatörlerin İBB binasına girdiği görüldü. Bazıları ise kaçarak ara sokaklara dağıldı.

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