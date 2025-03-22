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Türkiye
İHA 22.03.2025 07:52

Babasının darp ettiği 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde babasının darp ettiği 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Babasının darp ettiği 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; baba H.İ.Ç. tarafından darp edilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç. adlı çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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