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Türkiye
TRT Haber 22.03.2025 17:50

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesiyle birlikte artmaya başlayan hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yarın ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin kuzeyi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri bekleniyor.

Yeni haftada ülke geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu yağışlı geçecek.

Yarın hava sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 17, İzmir'de 21, Antalya'da 18, Adana'da 20, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 dereceye kadar yükselecek.

Hava sıcaklıklarının kademeli olarak perşembe gününe kadar Ankara'da 25, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Antalya'da 24, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 18, Trabzon'da 17 dereceye kadar artması öngörülüyor.

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