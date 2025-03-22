Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesiyle birlikte artmaya başlayan hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yarın ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin kuzeyi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri bekleniyor.

Yeni haftada ülke geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu yağışlı geçecek.

Yarın hava sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 17, İzmir'de 21, Antalya'da 18, Adana'da 20, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 dereceye kadar yükselecek.

Hava sıcaklıklarının kademeli olarak perşembe gününe kadar Ankara'da 25, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Antalya'da 24, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 18, Trabzon'da 17 dereceye kadar artması öngörülüyor.