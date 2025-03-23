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Türkiye
AA 23.03.2025 01:16

Bilecik'te samanlıkta başlayan yangın 3 katlı eve sıçradı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, samanlıkta yangın çıktı. 3 katlı eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te samanlıkta başlayan yangın 3 katlı eve sıçradı
[Fotograf: AA]

Karaköy köyünde Arif Aker'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan 3 katlı eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'te samanlıkta başlayan yangın 3 katlı eve sıçradı

Yangında samanlık ve depo olarak da kullanılan ahşap yapı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı 3 katlı evde de hasar oluştu.

Vali Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar bölgede incelemelerde bulundu.

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