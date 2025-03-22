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Türkiye
AA 22.03.2025 06:22

Polise saldıran provokatörler, camlarını kırdığı İBB binasına girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yapan grup, giriş bölümündeki camlarını kırdığı belediye binasına girdi.

Polise saldıran provokatörler, camlarını kırdığı İBB binasına girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturmalarla ilgili süreç devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de belediye binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu.

Çağrı sonrası, Saraçhane’deki miting alanında bulunan yüzleri maskeli provokatörler, görev başındaki polis memurlarına saldırdı. Buradaki gruptan yüzlerini gizleyen bazı kişiler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve pet şişe gibi materyaller atarken, kimileri de polislerin gözlerine lazer tuttu.

Bunun üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri provokatörlere müdahalede bulundu. Ekipler, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.

Müdahaleden kaçmaya çalışan provokatörler, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan grup, açılmaması üzerine camları kırarak içeriye girdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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