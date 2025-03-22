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Türkiye
TRT Haber 22.03.2025 04:46

Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sokak çağrısında bulundu. Özel'in çağrısı sonrası provokatif grupların saldırısı sonucu Ankara'da 3 polis yaralandı.

Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturmalarla ilgili süreç devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de belediye binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu.

CHP'nin çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı.

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Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Provokatörlerden bazıları kaldırım taşlarını sökerek polislere attı.

Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği 3 polis yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.

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