Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturmalarla ilgili süreç devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de belediye binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu.

CHP'nin çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı.

Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Provokatörlerden bazıları kaldırım taşlarını sökerek polislere attı.

Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği 3 polis yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.