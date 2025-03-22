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Türkiye
AA 22.03.2025 00:17

Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul'da Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan dökme yük gemisi kurtarılarak bölgeye demirletildi.

Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "XIN HAI TONG 37" isimli dökme yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı, KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları refakatinde, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerince bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürülerek, Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiği kaydedildi.

 

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