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Türkiye
AA 21.03.2025 13:37

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı davet üzerine Yenimahalle Huzur Camii'nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Yasin Erciyas'ın CİMER üzerinden gerçekleştirdiği daveti kabul etti.

Teravih namazını Yenimahalle Huzur Camii'nde kıldıran Erbaş, yaptığı konuşmada, ramazan ayının son 10 gününe girildiğini belirtti.

Erbaş, "Evveli rahmet, ortası mağfiret günlerini hep birlikte idrak ettik. Cenabıhak hepimizi rahmetine ve mağfiretine ulaşan kullarından eylesin. Şimdi ebedi azaptan kurtuluş günleri olan son günleri yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi

Allah'ın mukaddes günleri insanlar için bir kurtuluş vesilesi olarak takdir buyurduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim namaza, oruca, zekata, hacca, hayır hasenata ihtiyacımız var. Şu aldığımız nefesin, aldığımız güneşin, yağmurun, gün ışığının, yediğimiz, içtiğimiz o nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbimize ibadet ediyoruz. Fitreler, hayır hasenat, iyilik hepsi bizim daha iyi Müslüman olmamız, daha iyi kul olmamız için Cenabıhakk'ın bizim için vesile kıldığı vasıtalar, ibadetler. İnşallah bu ramazan ayının kurtuluş günlerinde daha samimi bir şekilde oruç tutarız, daha samimi bir şekilde beş vakit namazımızı, teravihlerimizi, cuma namazımızı kılarız."

"Gazze'yi, Filistin'i unutmayalım"

Ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, "Gazze'yi, Filistin'i unutmayalım. Biz rahat rahat yataklarımızda yatarken, iftar sofralarımızda, sahurlarımızda bin bir çeşit nimetlerle iftar ederken, sahur yaparken orada zalim, işgalci siyonistlerin bombaları altında inim inim inleyen, can veren kardeşlerimize dua edelim, yardım gönderelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi

Erbaş, "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemiyorsanız, dilinizle düzeltiniz. Ona da gücünüz yetmiyorsa, kalbinizle buğzediniz. Bu da imanın en zayıfıdır." Hadis-i şerifini hatırlatarak, "Bugün ne geliyor elimizden? Yardım göndermek, zalimleri boykot etmek, zalimleri destekleyenlerin ürünlerini boykot etmek. Hiç olmazsa bunu yapalım. Mümince duruşumuzu gösterelim" çağrısında bulundu.

Namaz sonrasında Erciyas ile bir araya gelen Erbaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erciyas da Erbaş'ın kendisini kırmayarak davetini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek, "Diyanet yanındaki camide karşılaştık. Sesini çok beğendim ve bizim camimize gelip yine o ambiyansın olmasını istedim. Geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

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Ali Erbaş CİMER Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı
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