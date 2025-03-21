Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 21.03.2025 12:33

Ankara'da eylem ve gösteriler 5 gün yasaklandı

Ankara Valiliği, 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Ankara'da eylem ve gösteriler 5 gün yasaklandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur.

Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır.  

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ETİKETLER
Ankara Valiliği
Sıradaki Haber
Ankara'da aranan 1147 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:44
BM: 2024, göç yollarında en fazla can kaybının kaydedildiği yıl oldu
13:54
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER'den gelen daveti geri çevirmedi
13:38
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
13:00
İsrail, ramazan ayının üçüncü cumasında da Mescid-i Aksa’ya girişlere kısıtlama getirdi
13:49
Depremde hasar gören 377 vakıf eserinin restorasyonu sürüyor
12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i andı
Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
FOTO FOKUS
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
Down Sendromlu Beyza Nur çalıştığı otelin vazgeçilmez personeli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ