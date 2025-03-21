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Türkiye
AA 21.03.2025 16:17

Provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye tutuklama talebi
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında İmamoğlu'nun yer aldığı 106 şüpheliye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medya platformları üzerinden kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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