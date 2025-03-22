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Türkiye
AA 22.03.2025 01:59

Kütahya'da apartmanda yangın

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da apartmanda yangın
[Fotograf: AA]

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, binaya yayılan dumanların arasında mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanları tahliye etti.

Kütahya'da apartmanda yangın

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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