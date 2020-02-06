Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

"Acımız çok büyük"

Pegasus, uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır.



Pegasus Hava Yolları — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) February 6, 2020

Kaza yerinden ilk görüntüler

3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada 3 parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makineleri yardımıyla kaldırılacak. Ayrıca, olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.