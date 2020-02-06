Suriye sınırına askeri sevkiyat
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Suriye sınırına tank taşıyan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
İdlib bölgesine obüs ve mühimmat sevkıyatı gerçekleştirildi. Yurdun çeşitli askeri birliklerden gelen obüs ve askeri mühimmatlar sabahın alaca karanlığında Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
İdlib'deki askeri birliklere destek amaçlı gönderildiği değerlendirilen araçlar, Jandarma eskortu eşliğinde sınır birliklerine doğru hareket etti.
Etiketler: suriye sınır askeri sevkiyatSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:38
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