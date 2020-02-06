İstanbul kış lastiği denetimi
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi kent genelinde kış lastiği denetimi yapıldı. Polis, kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesti.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlandı.
Sürücüler durdurularak evrak kontrolü yapıldı, araçların lastik kalınlıkları incelendi. Taksi, servis, minibüs ve otobüsler kontrol edildi.
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesildi. Denetimler gün boyunca devam edecek.
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