İtfaiye ekiplerinin temel görevi yangınlardır. Ancak yangınlar dışında da pek çok olaya itfaiye müdahale ediyor. Trafik kazalarında araç içinde sıkışanların, yağmurda su basan iş yerlerinin ya da çatılarda mahsur kalan hayvanların yardımına da yine itfaiye ekipleri koşuyor. İstanbul İtfaiyesi, 2019 yılı boyunca 63 bin 284 olaya müdahale etti. Bu olayların 22 bin 546’sı yangındı.

4 bin 966 konut yangını

Yangınların 4 bin 966’sı konutlarda, 179’u fabrikalarda çıktı. Bunların dışında kalan diğer bina yangınlarının sayısı 6 bin 895, araç yangınlarının sayısı ise bin 630 olarak açıklandı.

2019 boyunca 8 bin 876 yapısal olmayan yangına da müdahale edildi. Bunların 4 bin 361’i otlak alan, 4 bin 389’u çöplük, 126’sı orman ve fundalık alanlarda çıkan yangın kaynaklıydı.

Yaz aylarında yangın sayısı arttı

Hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında, yangın sayısı da çoğaldı. Öyle ki geçtiğimiz yıl çıkan yangınların yüzde 11’i temmuz, yüzde 10,8’i ağustos ayına denk geldi.

Konut yangınları ise en fazla kış aylarında görüldü. 2019 yılı içinde meydana gelen konut yangınlarının yüzde 22,2’si ocak, şubat ve mart aylarındaydı.

Sigara, bir numaralı yangın nedeni

Yangın nedenlerine bakıldığında, son beş yıldır olduğu gibi sigara yine ilk sırada yer aldı. 2019 yılındaki yangınların yüzde 40,8’i sigara kaynaklı. Sigaradan sonra sırayı yüzde 21,2 ile elektrik ve yüzde 7,8 ile kasıtlı yangınlar aldı.

İstanbul İtfaiyesinin 2019 verileri, yangınların çıkış saatleri konusunda da detaylı bilgiler içeriyor. Buna göre en fazla 12.00-17.59 saatleri arasında yangın meydana geldi. Bu saat dilimleri arasındaki yangınların oranı yüzde 38,7. Yangınların yüzde 32,7’si ise saat 18.00 ile 23.59 arasında başladı.

Yangın harici olaylar daha fazla

İtfaiye, 2019 boyunca yangın haricinde 33 bin 36 olaya müdahale etti. Bunların 26 bin 357’si can kurtarma, 4 bin 801’i güvenlik tedbiri olarak kayıtlara geçti. Yıl içinde yine bin 245 trafik kazası ve 633 sel/su baskınına müdahale edildi. Tüm bunların dışında 7 bin 702 ihbar için itfaiye araçları, istasyonlardan harekete geçti.

İstanbul İtfaiyesinin kent genelinde toplam 122 istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardan çıkan ekiplerin yangınlara ortalama ulaşım süresi ise 5 dakika 38 saniye oldu.

Grafik: Bedra Nur Aygün