Sabiha Gökçen'de enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili inceleme yapılacak. Ardından da enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor.
3 kişi hayatını kaybetti
3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada 3 parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makineleri yardımıyla kaldırılacak. Ayrıca, olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi.