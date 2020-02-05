Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kaza yapan uçakta 177 yolcunun bulunduğunu ve can kaybının olmadığını bildirdi.

Bakan Turhan, TRT Haber'e kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul-İzmir seferini yapan uçak piste sert iniş yaptı. Ölen yok, yaralılar uçaktan çıkarılmaya çalışılıyor. Yolcuların çoğu kendi imkanlarıyla uçağı tahliye etti." ifadelerini kullandı.

Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.



Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020

"İniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır"

İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır." dedi.

Yerlikaya ayrıca, yaralı 21 kişinin hastanelere sevk edildiğini söyledi.

[İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanan yolcu uçağı.]