Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında H.Ç. ve R.K'nin kullandığı otomobilleri durdurdu.
Kontrollerde otomobillerde bulunan N.D, K.B, F.I, Y.S, A.T, B.D, Z.G, R.A, S.V'nin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler ile iki sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
FETÖ şüphelisi 9 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Sürücüler H.Ç. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Yunanistan fetö operasyonlarıSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 18:07
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