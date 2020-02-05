Denizli'de Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar dolayısıyla, sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinden, rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları, 2 kişinin başına düştü. 112 Acil Sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu

Bazı mahallelerde ağaçlar, rüzgarın etkisiyle devrildi. Park halindeki bazı araçlarda de hasar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Bağbaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan teleferik, hizmet veremedi.

2 minarenin cam kubbesi yıkıldı

Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde bulunan 2 minarenin cam kubbesi rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, binaların çatılarından düşen parçaların toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.