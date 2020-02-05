Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 2019'da 5 bin 394 narkotik olayında 11 bin 790 şüpheli yakalanırken bunlardan 1984'ü tutuklandı.

Ekiplerin operasyonları sonucu 143 kilo 348 gram esrar, 153 kilo 367 gram eroin, 12 kilo 758 gram bonzai, 8 kilo 145 gram kokain, 300 kilo 305 gram skunk, 377 bin 635 adet extacy ve 13 bin 658 adet captagon ele geçirildi.