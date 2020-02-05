Meteoroloji’den yapılan ve bugün bölgede etkili olması beklenen "tam fırtına" uyarısını dikkate alan çok sayıda yük gemisi Sinop’un doğal limanına sığındı.

Saatteki hızı 100 kilometreye çıkacağı tahmin edilen fırtına süresince gemilerin limandaki bekleyişi devam edecek.

Sayıları 17’yi bulan gemiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar rotalarına doğru yol alacak.

Muhabir: Aydın Yılmaz