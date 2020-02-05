Tunceli Ovacık'ta okullar 2 gün tatil edildi
Haber Giriş:
Tuneli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.
Etiketler: tunceli okullar tatil mi ovacık okullar tatil miSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 16:18
Yükleniyor lütfen bekleyiniz