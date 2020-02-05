Çığ bölgesinde kar yağışı devam edecek
Haber Giriş: Kaynak: AA
Çığ felaketinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde bugün akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor.
Yarın ise bölgede yağış beklenmiyor.
Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.
Etiketler: Van çığ AFAD bahçesaraySon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 17:28
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