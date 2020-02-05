Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının verilerine göre, ülkemizde 1997 adet büyük çığ felaketi yaşandı.

Çıf felaketlerinin en yoğun yaşandığı dönem ise 1992 yılı oldu. Aynı yıl yaşanan felaketlerde 443 kişi hayatını kaybetti.

[1992'de Şırnak'ın Görmeç köyünde Jandarma Bölük Komutanlığına Çığ düşmesi sonucu 91 asker şehit oldu.]

En acı olay ise aynı yıl Şırnak'a bağlı Görmeç köyünde yaşandı. Çığ düşmesi sonucu 91 asker şehit oldu. Aynı olayda 60 köylü de hayatını kaybetti.

Çığ olayları özellikle Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin dağlık kesimlerinde gözlemlendi.

25 Ocak 2009 yılında ise Gümüşhane'de 11 dağcı hayatını kaybetmişti.