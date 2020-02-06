Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Büyükşehirlerde eylem hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı 2 terörist Bursa'da yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın Nilüfer İlçesinde ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu belirledi.
Ekiplerce yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilo patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların sorgusu devam ediyor.
Etiketler: son dakika eylem hazırlığındaki terörist bursaSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:23
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