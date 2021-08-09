Kocaeli'deki yangın akşam saatlerine doğru meydana geldi.

Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerindeki fabrikanın deposu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Fabrikanın kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı ancak depoda çok sayıda parke ve kağıt malzemesinin bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.