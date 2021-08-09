Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 318 kilogram uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş bidonlar içinde 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Merkez Ördekli Köyü kırsalında hassas burunlu köpeklerin de yardımıyla arama yapıldı.
Arazide gizlenmiş 4 jelikan ve 3 bidon içinde 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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