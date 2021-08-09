Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altında
Antalya'nın Kaş ilcesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangına 2 uçak, 1 helikopter ve karadan arazözlerle müdahale edildi.
Ekipler rüzgarın etkisi ile yayılan alevleri kontrol altına almayı başardı.
Aynı yerde cumartesi akşamı da 5 noktada yangın çıkmış, yangın vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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