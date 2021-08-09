Yangına 2 uçak, 1 helikopter ve karadan arazözlerle müdahale edildi.

Ekipler rüzgarın etkisi ile yayılan alevleri kontrol altına almayı başardı.

Aynı yerde cumartesi akşamı da 5 noktada yangın çıkmış, yangın vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.